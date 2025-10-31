学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議案が、３１日の市議会臨時会で可決された。

賛成１９、反対１だった。地方自治法に基づき、田久保氏は１日午前０時に失職した。５０日以内に市長選が実施される。１２月７日告示、同１４日投開票となる可能性が高い。

臨時会終了後、田久保氏は時折涙で声を詰まらせながら「粛々と受け止めさせていただきたい」と述べた。市長選への対応については「ご支援いただいている皆さんとよく話し合いながら、自身と向き合って決めたい」と明言を避けた。次期市長選には、５月の市長選で田久保氏に敗れた元市長ら５人が出馬の動きを見せている。

この日の臨時会には、田久保氏が市議会を解散したことに伴う１０月１９日の市議選で当選した２０人全員が出席した。四宮和彦市議は「市長の学歴詐称という極めて個人的な不祥事について、説明責任を果たすどころか、大義なき市議会の解散に踏み切ったことは暴君の所業」などと決議案の提案理由を説明した。

田久保氏は今年５月の市長選で、新図書館の建設中止など公共設備投資の見直しを訴え、現職を破って初当選。「東洋大卒」との最終学歴が虚偽だとの指摘を受け、記者会見で「卒業ではなく除籍だった」と明らかにし、いったんは辞職して出直し市長選に出馬する意向を示していた。

しかし、その後撤回し続投を表明。「詐称の有無」について説明を避け続けた。市役所に１万件以上の苦情が殺到して職員が対応に追われたり、来年度の一般会計当初予算案の編成が遅れたりし、市政は著しく滞った。

市議会が９月１日、１度目の不信任決議案を全会一致で可決すると、田久保氏は議会を解散した。市議選と出直し市長選の費用は計約１億円に上る見通しだ。中島弘道議長は「ようやく一区切りついた」とした上で、「本当にむなしい時間とお金の無駄だったという気持ちだ」と指摘した。