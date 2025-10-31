【義母のスパイ、正体は！？】「勝手にモノ与えないで！」相性最悪の嫁と姑＜第10話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第10話 この性悪義母、何とかして――――！！！
【編集部コメント】
あーーーもう、言ってるそばから……（ため息）。チヒロさんの言い方もいけないし、お義母さんの態度もよくありませんね。お互いに意地を張っているのでしょう。どちらかが態度を改めたところで、きっとまた同じことの繰り返し。そもそもの相性がよくないのかもしれません。だとしたら、やっぱり同居するべきではなかった2人なのでは……？ 本当はマナブさんにもっと間に入ってもらいたいところなんですけどね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
