「ボアスクエアトート」（税込 6047円）

　ファッションブランド「grove（グローブ）」は、11月12日（水）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボレーションバッグを発売。これに先駆け、公式オンラインストアでは10月31日（金）より先行販売を開始した。

【写真】落ち着いたカラーが使いやすい！　「ボアスクエアトート」全4色一覧

■2WAYで使える

　今回登場するのは、これからの季節にぴったりのもこもことしたボア素材にスヌーピーと仲間たちの刺しゅうアートをあしらったスクエア型のトーバッグ。

　ラインナップは全4種類。例えば、アイボリーは音楽を聴いてノリノリな様子のスヌーピーとウッドストックのデザインが描かれている。

　また、チャーリー・ブラウンなどおなじみのキャラクターが勢ぞろいするチャコール、スヌーピーのさまざまな表情が楽しめるブラック、自信に満ちたポーズで歩くスヌーピーがかわいらしいグレーもラインナップ。

　いずれも、本体はファスナー付きで中身が見えにくく、さらにショルダー付きの2WAY仕様となっている。

　なお、同デザインを使用した「ボア巾着トート」も同日から展開中だ。