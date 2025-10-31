『PEANUTS』の“ボアバッグ”が登場！ スヌーピーと仲間たちの刺しゅうアートをあしらった全4種
ファッションブランド「grove（グローブ）」は、11月12日（水）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボレーションバッグを発売。これに先駆け、公式オンラインストアでは10月31日（金）より先行販売を開始した。
【写真】落ち着いたカラーが使いやすい！ 「ボアスクエアトート」全4色一覧
■2WAYで使える
今回登場するのは、これからの季節にぴったりのもこもことしたボア素材にスヌーピーと仲間たちの刺しゅうアートをあしらったスクエア型のトーバッグ。
ラインナップは全4種類。例えば、アイボリーは音楽を聴いてノリノリな様子のスヌーピーとウッドストックのデザインが描かれている。
また、チャーリー・ブラウンなどおなじみのキャラクターが勢ぞろいするチャコール、スヌーピーのさまざまな表情が楽しめるブラック、自信に満ちたポーズで歩くスヌーピーがかわいらしいグレーもラインナップ。
いずれも、本体はファスナー付きで中身が見えにくく、さらにショルダー付きの2WAY仕様となっている。
なお、同デザインを使用した「ボア巾着トート」も同日から展開中だ。
