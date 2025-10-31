12ºÐ¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é29Ç¯¡Ä41ºÐ²ÎÉ±àÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñá¤¬ÏÃÂê¡Ö²ÂÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡Ý¡×¡Öº£¤âåºÎï¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
Ëâ½÷¤Î²¾Áõ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¡¡SPEED¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(41)¡á²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÌ¼á¤È¤Î²¾Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº£Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»!¡Á¡×¤ÇÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¸Þ½½ÍòÈþºù(2)¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤ÎÌ¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ê°æ²ÖÆà(4)¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÇòÀãÉ±¤µ¤ó¤È»ÒÇ¤µ¤ó¡¡¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëâ½÷¤Ë²¾Áõ¤·¤¿ÅçÂÞ¤È¡¢¶¦±é¤·¤¿Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖËâ½÷¤ÎÉþ»÷¹ç¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÂÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡¼¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éåºÎï¤Ê´é¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤âåºÎï¤Ê¡¼¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅçÂÞ¤Ï12ºÐ¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤ËSPEED¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢25Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¤Ç¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸Þ½½ÍòÈþºù±é¤¸¤ë¡¦ÃæÃ«²ÂÎø¤Î¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥Þ¥Þ¡¦ÃæÃ«¼ùÎ¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£