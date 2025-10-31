¡ÖÆÒ¼¡ÏºËº¤ì¤ÊÁð¡×¤«¤é52Ç¯...85ºÐÂç¸æ½ê½÷Í¥à°Ë¸¶¹ä»Ö¤È´ó¤êÅº¤¤á¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î½¸¤Þ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶¹ä»Ö(61)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÂç¸æ½ê½÷Í¥á¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉñ¥×¥í¤Î»öÌ³½ê¤Ç¿©»ö²ñ¡£º£Æü¤Ï»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤µ¤ó¤È¤â½é¤á¤ÆÏÃ¤»¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÉñ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÌ³½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£°Ë¸¶¤Î¤Û¤«¡¢ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò(85)¡¢ÉÔÇËËüºî(79)¤Ê¤É¤¬½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ë¸¶¤ÏÀõµÖ¤È½é¤á¤ÆÏÃ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÀõµÖ¤¬°Ë¸¶¤ÎÏÓ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤ò¤«¤é¤á´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î½¸¤Þ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂç¥¹¥¿¡¼!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1955Ç¯¤Ë15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀõµÖ¤Ï¡¢60Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ±Ç²è²«¶â´ü¤òºÌ¤ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£°¯ÈþÀ¶¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖÆÒ¼¡ÏºËº¤ì¤ÊÁð¡×¤ò»Ï¤á5ºîÉÊ¤Ç¥Þ¥É¥ó¥Êà¥ê¥ê¡¼áÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£