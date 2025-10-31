はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「あんな」です！

福岡アジア美術館で開催中の展覧会「ベトナム、記憶の風景」へ取材に行きました！

突然ですが、皆さんが学校で歴史の教科書を開いたとき、ベトナムはどこで登場したか、覚えていますか。

東南アジア諸国連合の一部として、ある国の植民地として、あるいはベトナム戦争が起こった地として…。私がこの展覧会を見る前は、ベトナム戦争の悲惨なイメージを持っており、鑑賞者に訴えかけるような作品ばかりだと勝手に思い込んでいました。

ところが！ 実際に足を運んでみると、これまで見たことのなかった新しいベトナム像を見ることができました。その様子をお届けしますね！

展覧会は4章で構成されており、110点の作品を通して、ベトナムの1930年代から現代までの約100年間をたどっています。絵画作品だけではなく、写真や映像、立体などさまざまな形でベトナムが表現されていました。

フランス植民地時代のうち、1930年代〜45年の作品が紹介される第1章では、インドシナ美術学校でフランス人画家の教師に学んだ美術家たちの作品が並べられていました。

特に目を引いたのは、グエン・ザー・チー作の「村の風景」という作品です。ベトナム近代美術で新しく切り開かれた「漆絵」というジャンル。赤色の漆と黄金色に輝く木の対比によって、見た瞬間から絵の中に引き込まれてしまいました！

中でも異彩を放つのが、時々真っ白に描かれる村人たちの装い。実はこれ、卵の殻が貼られているそうです！ こうしたベトナム独特の技法がふんだんに盛り込まれている一方で、西洋の影響も見受けられます。

教師だったフランス人画家はベトナムの伝統技法を高く評価していたそうです。そのため西洋と東洋の新しい融合が作品上に生まれました。植民地として、伝統を大切にしつつもフランス文化を取り入れようとするベトナムを見ることができました！

先を進むと、いよいよベトナム戦争の時代に描かれた作品が並ぶ第2章です。

会場に入るとすぐに、大きなヘリコプターの音が響いてきました。ディン・キュー・レ作「南シナ海ピシュクン」という映像作品です。映像を見ていると、次々と海に落ちていくヘリコプターの姿が…。

これは、戦時中に強大な軍事力を持っていた米軍ヘリが、戦後使用されずに海に落とされる様子から着想を得たシーンです。私はあっけに取られ、それまでがうそだったかのように終わってしまう…そんな戦争のむなしさを感じました。

ベトナムの人から見たベトナム戦争は、今まで見た直接的な悲劇よりもずっと現実味があります。

最後に目に留まったのは、今回の展覧会のポスターにもあるゴック・ナウ作「静夜−月曜日」。ベトナム戦争後の現代の作品が並ぶ第4章に展示されていました。

ライトボックスの上に絵が照らし出されており、キラキラと光る幻想的な印象は、ポスターとはまた違った魅力があります。所々に描かれた戦争中の様子を見るだけでは分かりませんが、実は作者は戦争を経験しておらず、2021年に制作されたものなのです！

作者の母が語る戦争の記憶を表現しながら、半人半魚の生き物などの不思議なイメージと織り交ぜています。ベトナム戦争の個人的な記憶がこうして後世に伝えられていく様子を目の当たりにし、決して戦争を忘れないというベトナム人の強い意思を感じました。

戦争を経験した人が少なくなるという点では日本にも通ずる部分があり、私も後世に伝える必要があるなと思いを巡らせました。ライトという素材を使った表現が美しく、ぜひ皆さんにも直接見ていただきたい作品です！

展覧会のタイトルに含まれる「記憶」という言葉について、学芸員の原ふみさんに尋ねてみました。ベトナムの人々やベトナムに関係する人々の作品であり、個々の「記憶」を視座にしてベトナムを改めて見つめ直してほしいという思いが込められているのだそうです。

私たちが教科書で見てきたあのベトナムも、もちろん事実です。しかし、ベトナムの人々からはまた違う景色が見えているということを感じました。

ベトナムに限らず、いろいろな視点から見てみて初めて気づくことがあります。私もいろいろな視点、特に当事者の視点から物事を見ようと心がけるきっかけになりました！

会期は11月9日までです。ぜひ足を運んでみてください！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ