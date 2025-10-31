「払えないならカンボジア案件に連れて行くぞ」闇バイト失敗の男に恐喝や恐喝未遂かトクリュウとみられる男５人を逮捕大阪府警

闇バイトに失敗した男を、「逃げたら親も含めて殺しに行くぞ」「カンボジア案件に連れて行くぞ」などと脅したか。１９歳から２５歳の男５人が逮捕されました。いわゆる“トクリュウ”の構成員とみられます。



恐喝未遂の疑いなどで逮捕されたのは坂上龍聖容疑者（２０）ら男５人（１９〜２５）です。



警察によりますと、坂上容疑者らは今年６月、車の事故を起こしその修理代について１９歳の男に因縁をつけ、「払えないならカンボジア案件に連れて行くぞ」などと金を脅しとろうとした疑いがもたれています。





▽事件のきっかけは闇バイトへの応募…被害に遭った１９歳の男は事件前、地元の先輩に「金に困っているから仕事ありませんか？」と依頼し、知り合ったのが坂上容疑者らでした。坂上容疑者らは「金庫を盗む案件がある」と言って、男に神戸市内の日本語学校に窃盗に入るように指示。男は学校に侵入しますが、金庫が重くて運び出せなかったことから断念。すると坂上容疑者らから「１００万円は損失出ている。それでも足らんぞ。逃げたら親も含めて殺しに行くぞ」などと脅され、車で連れまわされて消費者金融などへ連れて行かれ、現金およそ１３万円を脅し取られたということです。▽車の事故の修理代まで請求…坂上容疑者らは男を連れまわしている最中に、守口市内の路上で街灯に車をぶつける事故を起こします。坂上容疑者らはこの責任を男に“なすりつけ”ます。「車の修理代３００万円のところ１００万円で許したるわ。示談書を書け。払えないならカンボジア案件に連れて行くぞ」などと脅したものの、未遂に終わったということです。被害に遭った男も窃盗未遂の疑いで逮捕され、すでに家裁送致されています。取り調べに対し坂上容疑者ら５人は、いずれも容疑を否認するか黙秘していて、警察は匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウによる犯行とみて捜査しています。