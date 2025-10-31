ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場する、12月27日にサウジアラビアで開催される「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」をNTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（レミノ）」で国内独占生配信されると31日、発表された。「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」（税込み4950円）で視聴可能。

サウジアラビアの首都リヤドのムハマド・アブド・アリーナで行われる同興行では、井上がWBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ）の挑戦を受けるほか、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）はWBCスーパーバンタム級9位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）とノンタイトル10回戦で対戦する。

さらに7月に王座から陥落した前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（33＝BMB）はスーパーフライ級で世界3階級制覇を目指してIBF同級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦し、元東洋太平洋フェザー級王者でWBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）はWBA世界同級暫定王者ジェームス・ディケンズ（英国）と対戦する。

その他の配信の詳細は、11月7日に予定されているリヤド・シーズン主催の記者会見にて発表予定。当日の対戦カードは以下のとおり。

▽井上尚弥（大橋）VSアラン・ピカソ（メキシコ）

▽中谷潤人 （M・T）VSセバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）

▽寺地拳四朗（BMB）VSウィリバリド・ガルシア（メキシコ）

▽今永虎雅（大橋）VSアルマンド・マルティネス（キューバ）

▽堤麗斗（志成）VSレオバルド・キンタナ（メキシコ）

▽堤駿斗（志成）VSジェームズ・ディケンズ（英国）