学歴詐称疑惑が指摘される静岡県伊東市の田久保市長の失職が31日、決まりました。田久保市長は、涙ながらに職員や周囲への感謝を述べました。

■“田久保劇場”の幕引き

自身の学歴詐称疑惑からおよそ5か月。

議長「市長に対する不信任決議は可決されました」

世間を騒がせた“田久保劇場”の幕引きです。

静岡・伊東市 田久保真紀市長「ある意味あっという間のような、長かったような、どちらともいえないところですが、慣れない仕事の中、本当に職員の…ごめんなさい」

31日朝、笑顔で登庁した静岡県伊東市の田久保真紀市長。

静岡・伊東市 田久保真紀市長「おはようございます」「（Q：きのうはよく眠れましたか）はい」

31日で、座ることが最後になるであろう「市長」の定位置に。

■2度目の不信任案可決

今年5月、伊東市初の女性市長として華々しい初当選を果たすと。

静岡・伊東市 田久保真紀市長「市民の期待に応えられるように、裏切らないように誠心誠意努めていきたい」（今年5月）

直後、大学を「除籍」されていたにもかかわらず、市の広報誌などに「東洋大学法学部卒業」と記載していた学歴詐称疑惑が問題に。大学の卒業証書の提出もかたくなに「拒否」。学歴詐称疑惑が発覚してから市政を停滞させてきました。そして、31日…

議長「起立多数であります。市長に対する不信任決議は可決されました」

2度目の不信任案の可決で、田久保市長の失職が決まりました。

■「市長としての卒業証書は…」

可決後、カメラの前で語ったことは…

静岡・伊東市 田久保真紀市長「私への2度目の不信任案につきましては、これは議会の決定として粛々と受け止めさせていただきたい」

学歴詐称疑惑については…

静岡・伊東市 田久保真紀市長「騒動が本当に…すみません。私の誤った学歴が『広報いとう』に載ったことに端を発して、思いも寄らない大きな騒動になりまして、本当におわびをしたいと思っております。まずは本当に申し訳ございませんでした。就任してすぐに騒動が起きましたので、ある意味あっという間のような、長かったような、どちらともいえないところですが、慣れない仕事の中、本当に職員の…ごめんなさい。職員のみなさんに本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました」

時折、涙を浮かべながら市長としての5か月間を振り返りました。

記者「市長を務めたことの卒業証書欲しいですか？」

静岡・伊東市 田久保真紀市長「私の市長としての卒業証書は、市民のみなさんからもうすでにいただいている」

記者「任期を務められなかった『中退』ではないんですか？」

静岡・伊東市 田久保真紀市長「私からの申し出で終了したということではございませんので、きょうは議会の決定を受けてのことですので『除籍』ということなのかなと思っております」

次の市長選の出馬については「支援者と話し合いながら決めていきたい」と話した田久保市長。

市長選挙は50日以内、12月中旬までに行われることになります。