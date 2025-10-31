10月31日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成5位指名を受けた知念大成選手の元へ担当スカウトが指名挨拶に訪れました。

【オイシックス 武田勝 監督】

「本人はもう野球小僧。常に全力で真剣勝負を楽しんでいるというタイプ」



知念選手は今シーズン、打点王と最多安打のタイトルを獲得。昨シーズンも首位打者と最多安打のタイトルを獲っていて、スカウト陣もその安定感に期待を寄せます。





【読売ジャイアンツ 榑松伸介スカウトディレクター】「やはり、もうプロ野球というものを経験して、あとはうちのチームの競争の中の輪に加わっていただいて、そこで勝ち抜いて1軍というものが。ある程度下地ができている選手だと思うので、1年目から勝負していただいて、1軍でというイメージは我々も持っているし、期待もしている」なるべく早く支配下登録されたいと意気込んだ知念選手。【巨人から育成5位指名 知念大成 選手】「バッティングに限らず、元気・活気が持ち味でもあるので、チームが苦しいときに、こいつがいるだけでチームが元気になるような選手を目指してやっていきたい」今後、仮契約を結び、11月23日のファンフェスタで新入団選手として発表されます。