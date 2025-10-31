映画「二代目はクリスチャン」やドラマ「影の軍団」シリーズに出演した日本初の本格派アクション女優・志穂美悦子が３０日、インスタグラムを更新。２９日に７０歳の誕生日を迎えたことを報告し、抱負をつづった。志穂美は現在、花創作家（フラワーアーティスト）、シャンソン歌手「鬼無里まり」として活動中。１９８７年に長渕剛と結婚し、長女で女優の文音（３７）ら３人の子供がいる。

「みなさま、本当にありがとうございました！！無事に待望の７０を迎えました！元気な体で迎えられたことは本当にありがたいです」と美しい黒いドレス姿で元気いっぱいの写真をアップ。

「私は１６の時に希望に燃えて上京したのですが、今 その時の気持ちにとても似ているのです。これはずっと思っていた事なのですが、いつも私のなかに１６歳の少年がいるのです。少女ではなく少年が。その子が好奇心のまま、ワクワクドキドキの旅に出ようとしてる」と７０歳になった心境を説明。「７０年間という、たくさんの経験を力に変えて、さらなる可能性の扉を開いてみます」などとつづった。