今季限りで退任する湘南の山口監督（資料写真）

Ｊ２降格が決まった湘南は３１日、山口智監督（４７）が今季限りで退任すると発表した。山口監督のコメントはシーズン終了後とし、後任は未定。

選手時代は代表経験もある高知県出身の山口監督はＧ大阪のコーチなどを経て、２０２１年に湘南のコーチに就任。同年９月に浮島敏前監督の退任を受け監督に昇格した。多くの若手有力選手を育成し、毎年のように残留争いを強いられながらも４年連続でＪ１残留に導いた。

今季はリーグ戦でクラブ史上初の開幕３連勝を果たして首位に立つも、その後は徐々に失速。夏には主力選手の移籍が相次いだことも影響して立て直すことができず、今月２６日の試合に敗れ、３試合を残して１７年以来のＪ２降格が決定した。

リーグ戦は５月１１日（東京Ｖ戦）を最後に白星から遠ざかり、１９試合連続未勝利となっている。山口監督は２６日の試合後の会見で、「残り３試合で何を見せられるか。チャンスがあればそこに向かいたいので、総括をする時ではない」と話していた。

湘南の坂本紘司社長はクラブを通じ、「在任期間中は強い責任感と揺るぎない献身をもってチームを導き、特に今シーズンは非常に厳しい状況が続く中でも山口監督は情熱を失うことなく、最後まで選手とともに立ち向かってくださいました。クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました」などとコメントした。