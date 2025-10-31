【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 週末は「爆弾低気圧」通過で「台風並みの暴風雨」3連休の天気予報【雨風シミュレーション11月1日（土）～10日（月）／ 全国各都市の週間予報】
【台風のたまご＝熱帯低気圧】今夜にも発生へ最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。
気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。11月1日（土）～10日（月）を画像で掲載しています。
■気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」
気象庁の予想天気図では、フィリピンの東側で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。
また、日本付近にはいわゆる「爆弾低気圧」が通過中で、11月1日（土）にかけて荒れた天気です、「台風並みの暴風・大雨」をもたらすおそれがあります。［雨の予想］ 東日本と北日本では11月1日（土）にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。 31日（金）18時～11月1日（土）18時に予想される24時間降水量は多い所で、 北海道地方 150ミリ 東北地方 150ミリ 関東甲信地方 150ミリ ［風の予想］ 急速に発達する低気圧の影響で、北日本と東日本では11月1日（土）は非常に強い風が吹くでしょう。 11月1日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速） 北海道地方 28メートル （40メートル） 東北地方 28メートル （40メートル） 関東甲信地方 23メートル （35メートル） 雨風シミュレーション11月1日（土）～10日（月）
まずは「爆弾低気圧」の予想を中心にシミュレーションを見ていくと、「爆弾低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が、11月2日（日）にかけて、日本付近を通過します。 これとは別の「発達する低気圧」が、11月5日（水）～7日（金）に日本付近に予想されています。
そして、シミュレーションを南へ広げると、気象庁が発生を予想している「熱帯低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が、シミュレーションでは、7日（金）頃から立て続けに2つ、フィリピンの東に現れます。
このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください３連休前半は雨マーク多い（１１月１日（土）～７日（金））
全国各地の１１月７日（金）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。１１月１日（土）の太平洋側の雨は早い段階で止んで、回復に向かい３連休はまずまずの行楽日和でしょう。ただ、日本海側は３日間通じて雨のところが多くなるでしょう。
・・ ・