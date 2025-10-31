¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢É×¤ÎÌ¾Á°Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇWS±þ±ç¡¡¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþ¤·¤µ¸Â³¦ÆÍÇË
Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎºÊ¤Î¥Þ¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¾þ¤ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë
¥Þ¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öloving this whole October baseball thing¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÉ×¤Î¡Öscott¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ò¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¾þ¤ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÇ®¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡3ÇÔ¡£ÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë±¿Ì¿¤ÎÂè6Àï¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
