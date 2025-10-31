花園目指し全国高校ラグビー鹿児島県予選2回戦 加治木工業×玉龍 親子対決も
高校ラグビーの全国大会、聖地・花園をかけた鹿児島県予選。きょう31日でベスト4が出そろいました。
3年ぶりの花園を目指す加治木工業と、18年ぶりの優勝を目指す鹿児島玉龍の対戦。
試合は序盤から加治木工業がチャンスを作り、7分。ゴールライン近くのスクラムから。押し込んで先制します。
勢いに乗った加治木工業がリードを広げるなか、後半、玉龍はラインアウトから。終了間際の29分にも意地のトライを決めて追い上げますが、点差を守り切った加治木工業が、31対19でベスト4進出を決めました。
鹿児島玉龍1年の塩向龍之介さん。相手の加治木工業の監督は、父・塩向剛二郎さん。
（鹿児島玉龍1年 塩向龍之介選手）「試合前にお父さんと、お互いいいゲームをしようと話した。父が玉龍出身だったので、玉龍のラグビー部で花園に出ようと思った」
初の花園予選でフル出場しました。
（鹿児島玉龍1年 塩向龍之介選手）「今年は行けなかったが、来年再来年、玉龍で花園に出られるように頑張る」
31日、そのほかの結果は画像で掲載しています。
県代表が決まる決勝戦は来月9日、MBCテレビで実況生中継します。
・・ ・