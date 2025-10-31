江原啓之「日本人は若い人たちが一番、政治について話ができない。政治を知らない、勉強しない」“考えないことが罪”の深意とは？

江原啓之「日本人は若い人たちが一番、政治について話ができない。政治を知らない、勉強しない」“考えないことが罪”の深意とは？