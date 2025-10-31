É÷´Ö¥È¥ª¥ë ½é¤Î¡ÈÍî¸ì¥·¡¼¥ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤ÎÅò¡Ù»£±Æ¤ò²ó¸Ü
TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÈÖÁÈ¡ÖNISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡ÁBEYOND THE AVERAGE¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË17:00¡Á17:55ÊüÁ÷¡Ë¡£
10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤³¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¶Ê¤ÇºÌ¤ë¡Ö½©¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×¡×¡Ê@¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¡ÖÆü»º ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖNISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡×¤È¤Ï¡©
¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖNISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡ÁBEYOND THE AVERAGE¡Á¡×¡£ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤¢¤ëÃæ·ø´ë¶È¡ÖÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡×¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦°ÂÉôÎé»Ê¤¬¡¢Î®¹Ô¤äÊÑ²½¤ÎÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁ°È¾¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿É÷´Ö¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÉ÷´Ö¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤ÎÅò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷´Ö¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¡¢À±ÇµÌ´Æà¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÃ´¤Ã¤¿Æ±ºî¡£Åìµþ¡¦Áã³û¤Ë¤¢¤ë²¹Àô»ÜÀß¡ÖÅìµþÀ÷°æ²¹ÀôSAKURA¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£
Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¼Ä®¤ÎÁ¬Åò¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡ÈÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤Ç¤â¡È¸Ñ¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÈÈþ½÷¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡×¤È²òÀâ¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤³¤Î¼ç¡Ê¤¢¤ë¤¸¡Ë¤Ç¡¢Íî¸ì¤Ç¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£½é¤á¤ÆÍî¸ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½êºî¤È¤«¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¡¢ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡£¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÈÖÁÈÊüÁ÷20¼þÇ¯µÇ°¡ª ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¡ÖÆü»º ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×¡×¡Ê10:15¥¹¥¿¡¼¥È¡¢19:00½ªÎ»Í½Äê¡Ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTEAM°ÂÉôÎé»Ê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü17:00¡ÁÈÖÁÈ¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¾·ÂÔÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2ÉôÀ©¡£1Éô¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡¢2Éô¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×
¡¦²ñ¾ì¡§Æü»º ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á³«¾ì
¡¦½Ð±é¡§°ÂÉôÎé»Ê¡¢°ÂÉôÍ¥¡¢ÈÓÌîÊ¿ÂÀ¡¢Âç¾ì²ÅÌç¡¢¸Þ½½ÍòÌÀ¤Û¤«¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¡¦ÊüÁ÷¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È Æ±Æü17:00¡Á17:55
¢£¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ê¾·ÂÔÀ©¡Ë
¡¦±éÌÜ¡
¡¦³«±é»þ´Ö¡§±éÌÜ¡10:30¡Á
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖTHE¸«³Ø¡Á°ÂÉôÎé»Ê¤Î¼ýÏ¿¤òÂ©¤ò»¦¤·¤Æ¸«¼é¤ë²ñ¡Á¡×
¡¦ÆâÍÆ¡§»Ë¾å½é¡ª ¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡ª ÉñÂæ¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°ÂÉôÎé»ÊÄÌ¾ï²ó¡Ê#1028¡Ë¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¸¶¹Æ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤òµÒÀÊ¤«¤é¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡È¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡É¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡ª¡Ê90Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë
¡¦±éÌÜ¢
¡¦³«±é»þ´Ö¡§±éÌÜ¢13:30¡Á
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖTEAM°ÂÉôÎé»Ê¤ÎÀ¸¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Á2025Ç¯ÅßVersion¡Á¡×
¡¦ÆâÍÆ¡§ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢À¸¤ÇÀ¼¤Î¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëTEAM°ÂÉôÎé»Ê¤ÎÀ¸¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡£2025Ç¯Åß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª °ÂÉôÎé»Ê¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤Ë¤è¤ë¿ÀÊÝÄ®¤Î¤ªÏÃ¤È¡¢°ÂÉôÎé»Ê¤ÎÂ©»Ò¡¦°ÂÉô±ÊÂÀ¡¢Ì¼¡¦°ÂÉôÍö¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÂÉô²È¤Î¤ªÏÃ¤Î£²ËÜ¤òÍ½Äê¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê45Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë
¢¨³Æ²óÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±éÌÜ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±é½Ð¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡ÂèWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î±éÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç¾ÜºÙ¡¢±þÊçÊýË¡¡Ê±éÌÜ¡¡¢±éÌÜ¢¡Ë
´ÑÍ÷±þÊç¾ÜºÙ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¢±þÊçÊýË¡¤ÏÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
¡Á11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë°ÂÉôÎé»Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡Ø°ÂÉôÎé»Ê¤Î¼ýÏ¿¤òÂ©¤ò»¦¤·¤Æ¸«¼é¤ë²ñ¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç¥«¥ª¥¹¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤×¤ó¤×¤ó¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ò¿½¤·¹þ¤à¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡ª Íè½µ°Ê¹ß¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×¡¢20Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¡ÄËÍ¤¿¤Á¤È²£ÉÍ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7568
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§NISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê ¡ÁBEYOND THE AVERAGE¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 17:00¡Á17:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/abe/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@abestaff https://x.com/abestaff
