MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。10月27日（月）の放送では、中国の北京、広州、上海公演を振り返りました。

（左から）パーソナリティのKANON、RIN



――北京、広州、上海公演大成功!

RIN：生徒の皆さん、こんばんは！ SCHOOL OF LOCK!の青春の講師、新しい学校のリーダーズのRINです！

KANON：KANONです！

RIN：まずはお知らせがあります。全国ホールツアー「新しい学校はすゝむツアー」が行われているなかで、福島公演、仙台公演のライブを延期させていただきました。楽しみにしてくださっていた皆様、申し訳ございません。

ご理解、ご協力、ご対応、誠にありがとうございました。2月に振替公演が決まっておりますので、詳しくは公式ホームページをご確認くださいませ。ということで、今週はRIN、KANONの2人でお送りさせていただきます。

KANON：珍しいでございます。

RIN：レアですね。

KANON：レアなんですけれども、今回の「新しい学校はすゝむツアー」でね、2人だけのMCをしているんだよね。

RIN：そう、結成10年にして初めてこの2人でMCをしているし、意外とRINとKANONでラジオに出るってことも初めてなんだよね。

KANON：10年でそんなことってあるんだって感じなんですけども、ゆるゆるなんですけれども、仕切るほうがどっちなのかっていう感じなんですけれども……2人でやっていこうかなと思います。

RIN：お願いします。

KANON：ということで、登校初日の今夜はこちらをお届けしましょう！　近況Arigato！ 私たちの近況を、Arigatoを込めて報告していきましょう。まずは中国に行きましたね。

RIN：行ってきました！ 全部で3都市！ 北京の「MDSK」というフェス、そして広州の「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」からの、海外ツアーで「THE MARCHING OF AG! TOUR」上海公演をやってまいりました！





KANON：あっという間の1週間でしたね！ とにかく中国が広い広い！ 広いから移動で1日かかるんだよね。

RIN：そう、だから移動してライブして、移動してライブして。で、フェスフェス、ワンマンワンマンって感じだったんですけど。この広州の「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」で、本当に今までで1番ぐらいの大雨が降りまして。

KANON：すごかったよね。私たちって晴れ女のはずなんですよ。だから今までの10年間は、雨が降っていても、私たちのときだけ晴れるっていう感じだったんですけど。今回はまさかの私たちのときだけ大雨という。

RIN：結構激しくて、本当にズブ濡れになって。もう目が開かないぐらいに雨が降って、そのなかで「One Heart」を本当に全力で踊り続け、歌い続け……。私たちからは傘しか見えなかったんですけど。

KANON：そうなんです、お客さんから見えていたのかね？

RIN：ね！ だけど、SNSの動画とか見ると、みんなノリノリで見てくれていて。本当に大雨のなか見てくださった皆様、Arigato！

KANON：Arigato！

RIN：そして、この「THE MARCHING OF AG! TOUR」上海公演も、本当に大盛況の満員御礼でございまして！



KANON：中国の方たちは熱がすごかったよね！ アメリカだったりとか、他のアジアとも違う熱がありました。圧倒されました！ 私たちが。

RIN：本当に！ セーラー服を着てくれている子がすごく多くて、年齢層的にも若めの子が多かったなっていう印象でした。やっぱり国と地域によってファンの層も違ったりするんだな、なんて思いながら。

KANON：ね、また行きたいですね。

RIN：行きたいですね！ 上海のみんなも、北京のみんなも、広州のみんなも、Arigato！

パーソナリティのRIN




----------------------------------------------------
