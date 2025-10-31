バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。独自のＬＩＮＥの“ルール”を明かす一幕があった。

この日の番組で、６０〜７０代のＬＩＮＥの利用率が８１％に達したことが紹介されると、夫とのＬＩＮＥのやりとりについて「（夫は）すぐ忘れちゃうから、何を言っても」と不満を漏らした高嶋。

「忘れっぽいんだったら、ＬＩＮＥを見て、すぐに返信すればいいのに忘れっぽい人に限っていったん置くんだよね。だったら開けるなって話で。既読をつけるなって。既読をつけたら５秒以内に返信しろって言ってるんだけど」と明かしたところで共演の長嶋一茂が「ちさ子ちゃんがレスポンスが早すぎるんだよ」と指摘。

「私は本当に早い。待ってたのかってくらい早いでしょ」と胸を張った高嶋。一茂は「既読の付き方が、ちさ子ちゃんが一番早い」と明かすと「返ってくるのが早いわけよ。俺が打ってるスキにまた違うことが入ってくるから。入ってきて、俺が打っていたことを入れると、もう（会話の）つじつまが合わなくなるの」と訴えた。

これに対し、高嶋は一茂のＬＩＮＥについて「いい意味で丁寧なの。ありがとうございますとか、やっぱり、お育ちがいいから。余計なところが多いのよ」とバッサリ。

一茂が「ちさ子ちゃん、やっぱり親しき仲にも礼儀ありだから」と言うと「そういうのいらないの。そんな暇あったら、早く返事しろ！って。５０過ぎたら、丁寧なのいらないの。イエスかノーでいいの」と言い放っていた。