ドル円１５４．１５近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は154.15近辺、ユーロドルは1.1570近辺での推移。いずれも値動きが収束している状況。今週の一連のイベントを通過、そして週末および月末とあって手掛かりに欠ける状況になっているようだ。いずれも通貨ペアも前日ＮＹ終値付近に落ち着いている。



このあとのＮＹ市場ではカナダ実質GDP（8月）、シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）などの発表が予定されている。ローガン・ダラス連銀総裁、ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁などがイベントに参加する。



USD/JPY 154.14 EUR/USD 1.1569

