高岡市にアスリートが通うネイルサロンがあります。専門の技術で選手たちの活躍を支えています。女性ネイリストが取り組む、選手の“爪ケア”とは？長岡慧記者が取材しました。



高岡市の複合商業施設「山町ヴァレー」の一角にあるネイルサロン「C＋」です。



店内には、カラフルなネイルの見本が並び、連日、おしゃれなネイルを楽しむ客が訪れています。



この店のオーナーでネイリストの森川知波さん。ネイルサロンといえば爪を華やかに飾るために訪れるイメージがありますがー。





「お願いしまーす」「はーい、どうぞー」この日、訪れたのはトライアスロンの年代別日本代表、中山和哉選手です。富山県出身の32歳。このネイルサロンでは、スポーツをする人のための爪のケアも行っています。「痛い？」「こっちが痛い」「皮膚触ったら痛いんだ、皮が結構厚く取れてしまったってこと？」爪への衝撃を吸収する専用のジェルを使い、定期的に爪をメンテナンスする「アスリートネイル」。けがを防ぎ、パフォーマンスを向上させる効果があるといいます。中山選手が取り組むトライアスロンは水泳・自転車・マラソンを続けて行う競技のため、足の爪に負荷がかかりやすく、爪がはがれたり割れたりして悩んでいたそうです。中山和哉選手「大学時代の先輩がネイルのサロンをやっているということで、ちょっと相談したら１回見せに来てって言っていただいて、施術をしていただいたのがきっかけです」森川さんのケアで、はがれていた爪は回復。食事面でのアドバイスも受け、爪が強くなり、その後の大会で自己ベストを更新したといいます。中山和哉選手「ネイルっていうのは自分には縁がないもんだなと思ってたんですけど、足の疲れ方も違う」森川さん自身も長年、スポーツに親しみ、小学生から最近までバレーボール選手として活躍していました。その後、ネイリストとなり、自分の好きなスポーツとネイルをつなげたい思いからSNSで知ったアスリートネイルに興味を持ち、去年の夏、資格を取得しました。技術だけでなく、森川さんの明るくポジティブな性格もメンタル面でアスリートを支えています。「（世界選手権）4位でした」「自分に厳しすぎるんですよ」「ずっと1年間優勝するって言って4位だったので」「でもそこに対しては届かんかったかもしれんけど、それだけ頑張ってきたっていう自分をもっとほめてもいいと思います」「というポジティブな言葉をいつもかけてもらっています」一般的なネイルでは、お客さんがそれぞれ好みに合わせて可愛く、きれいなネイルを求めるのと同じように、アスリートネイルでも求めるケアは選手ごとに違うといいます。森川知波さん「カウンセリングはやっぱりちゃんとすることを心がけていて、例えば、中山選手だったら常に毎日トレーニングをするからトレーニングをできる状態にしてほしいというのがあったし、ほかの選手だったら早く治してほしいというのもあるので」自身もバレーボール経験がある森川さんは、勝利へのこだわりも人一倍です。そんな森川さんの目標はー。「オリンピックに行って選手のケアをしたいなって、アスリートネイルとして。勝ちにつながるようにサポートしていきたいなって思います」森川さんは、来月東京で開催される聴覚障害のある選手のスポーツ国際大会「デフリンピック」にネイリストとして参加するということです。