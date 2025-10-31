若槻千夏、娘とのプリクラ撮影で「ちょっと切なかった」 落書き中の行動に苦笑い
タレントの若槻千夏（41）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：45）に登場。この日のテーマは「思春期子育てのお悩み相談SP」。若槻は、娘が欲しいものは一緒に買いに行くようにしていると語った。
【写真】ラッシュガードで日焼け対策もバッチリ！水着コーデの若槻千夏に「夏が似合う〜！」
以前、娘に「原宿に行こう」と誘われ、一緒に洋服を買いに出かけた際の出来事を明かす。洋服店の中にプリクラ機を見つけた若槻は、「これ、いけるかも！」と思い立ち、「プリクラ撮らない？」と声をかけて娘と一緒に撮影したという。
しかし撮影後、落書きブースで若槻の顔すべてにスタンプを貼っている娘の姿を見て、「ちょっと切なかったです」と苦笑いで振り返った。これにはMCのくりぃむしちゅー・上田晋也も苦笑しながら「悲しいね」とコメントし、スタジオは笑いに包まれた。
