県内ではきょうも、クマの出没が相次いでいます。富山市南部の地域ではクマを目撃したことを受けて、自宅のカキの木を急遽伐採する人の姿がありました。



農家 斉藤大悟さん

「どこかこの辺から（見て）、そこにいて目が光っとるなと思って、ここから行くのをやめました」



富山市東黒牧ではきょう未明、農家の斉藤大悟さんが農作業のため、畑に出たところ近くのカキの木にクマ1頭がいるのを目撃しました。





斉藤大悟さん「やばいなと思いましたね。ここから先は行かんほうがいいなと思いました」斉藤さんは富山市に通報し、自宅敷地にあるカキの木2本を伐採しました。斉藤大悟さん「そこのカキの木の実が（クマが食べて）なくなったから、一番近いのがうちの車庫の横のカキの木だから次狙ってくるだろうなとは思うので」現場の近くには、熊野川が流れていて、クマの出没が多い地域です。富山市ではきょう、大沢野総合運動公園や小見小学校の近くでもふんが見つかるなどしました。また、立山町では午後1時40分ごろ、常願寺川にかかる富立大橋近くの田んぼでクマ1頭の目撃がありました。町の職員や警察がパトロールを行いましたが見つかっておらず、引き続き注意を呼びかけています。