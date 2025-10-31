北陸農政局はきょう、来月の野菜の卸売価格の見通しを公表しました。



本格的な鍋シーズンを迎えますが、ダイコンなど「鍋」に欠かせない野菜の価格は、全体として平年を上回る見通しです。



寒くなってきたこの時期、食べたくなるのが鍋ですが、鍋料理などに使う野菜の価格が上がっています。



こちらのスーパーでは、気候の影響や燃料費の高騰で、平年と比べて値上がりしている野菜が多いといいます。





夏の暑さや最近の急な冷え込みが影響し、ネギは高値のまま横ばい、ニンジンはここ2週間で3本あたり30円から40円値上がりしました。また、タマネギも企業努力で価格を抑えているものの、ここ1か月で少しずつ値上がりし、去年より3個でおよそ100円高くなっています。買い物客「全体的に高いなと思ってます。使わなきゃならないときは、ちょっと高くても我慢して買ったりしてますけど」買い物客「一番鍋が野菜をとりやすいですよね。だから、これからちょっとでも安くなってくれると助かりますけど」北陸農政局がきょう公表した、来月の野菜の卸売価格の見通しによりますと、ダイコン、ニンジン、タマネギなどが平年と比べて高くなる見込みです。北陸農政局は、高温や乾燥による生育の遅れが影響しているとみています。いっぽう、鍋の主役となるハクサイは、生育が順調で来月の価格は平年並みと予想されています。