鍋に使う野菜 来月値上がり傾向 北陸農政局が予測
北陸農政局はきょう、来月の野菜の卸売価格の見通しを公表しました。
本格的な鍋シーズンを迎えますが、ダイコンなど「鍋」に欠かせない野菜の価格は、全体として平年を上回る見通しです。
寒くなってきたこの時期、食べたくなるのが鍋ですが、鍋料理などに使う野菜の価格が上がっています。
こちらのスーパーでは、気候の影響や燃料費の高騰で、平年と比べて値上がりしている野菜が多いといいます。
また、タマネギも企業努力で価格を抑えているものの、ここ1か月で少しずつ値上がりし、去年より3個でおよそ100円高くなっています。
買い物客
「全体的に高いなと思ってます。使わなきゃならないときは、ちょっと高くても我慢して買ったりしてますけど」
買い物客
「一番鍋が野菜をとりやすいですよね。だから、これからちょっとでも安くなってくれると助かりますけど」
北陸農政局がきょう公表した、来月の野菜の卸売価格の見通しによりますと、ダイコン、ニンジン、タマネギなどが平年と比べて高くなる見込みです。
北陸農政局は、高温や乾燥による生育の遅れが影響しているとみています。いっぽう、鍋の主役となるハクサイは、生育が順調で来月の価格は平年並みと予想されています。