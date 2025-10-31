すっかりヒールに染まった日本人女子タッグの最新自撮りが「美しい」と大バズり。新たな標的を見定める“鋭い視線”がファンを虜にしている。

【画像】ビジュ爆発！ 日本人女子タッグの“妖艶2ショット”

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組む先輩アスカ（ASUKA）とくっきりメイクの2ショット自撮りを公開した。

お馴染みアスカのフェイスペイントはハロウィンさながらのリアルな“縫い目メイク”。ルビーとパープルに染められた2人の髪色とメイクが妖艶さを演出している。

かつて同僚だった日本人レスラーのイヨ・スカイらとの抗争を経て、カブキの2人は新たな“標的”を見定めたようだ。日本時間28日のWWE「RAW」では、WWE女子タッグ王者のアレクサ・ブリス＆シャーロット・フレアー組らを襲撃。同タイトルの奪取を宣言している。

“パワハラ気味”な先輩に振り回されていたカイリの表情も、この写真ではどこか自信に満ち溢れたものに。ファンも「お美しい…」「なんなんですか、良すぎます。目元がこう、グサって刺さります」「私たちの姫と皇后」「鬼と狐？ 2人を再びチャンピオンに！」などと絶賛のコメントを残していた。

ちなみにアスカはかつて、アレクサとシャーロットそれぞれとタッグを組んでWWE女子タッグ王座を獲得している。再びの戴冠は日本人タッグで達成となるか、今後の展開に注目だ。

