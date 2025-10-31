全部2,990円！【GU】おしゃれ & 高見え♡「コスパ最強シューズ」

最旬コーデを楽しめるローファーや、SNSでも話題を集めているハイブリッドシューズなど、【GU（ジーユー）】には、オール2,990円で購入できるとは思えない「コスパ最強シューズ」が種類豊富にラインナップ。プラスワンで足元からセンスアップ & 高見えを狙えシューズは、秋のお出かけの相棒にしたくなるかも。

履き心地も最高！ 最旬コーデを楽しめる高見えローファー

【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）

トレンドのプレッピースタイルに欠かせないローファー。GUの商品は、高級感のあるレザー調素材とキラッと光るゴールドビットが、リュクスなムードを演出。プラスワンでコーデを格上げできそうです。公式オンラインストアによると「厚底なのに軽量」「快適なはき心地」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しめるのも嬉しいポイントです。

コスパ最強かも！ スタイリングしやすいチロリアンシューズ

【GU】「ボリュームソールチロリアンシューズ」\2,990（税込）

4.5cmのボリュームソールがコーデのアクセントになり、足元からおしゃれを底上げできそうなチロリアンシューズ。公式オンラインストアで「クラシカルにもカジュアルにも合わせやすい」と紹介されているように、テイスト問わず活躍しそうなシューズは、コスパ最強アイテムといえそうです。

見た目も履き心地もこだわったハイブリッドシューズ

【GU】「レースアップバレエスニーカー」\2,990（税込）

バレエシューズ × スニーカー、サテン調素材 × スエード調素材を掛け合わせた、ハイブリッドなデザインが特徴。おしゃれさんたちに注目され、SNSでも人気を集めている個性派シューズは、履くだけでいつものコーデをブラッシュアップできそう。フィット感や屈曲性、クッション性などにもこだわって作られているため、履き心地の良さも期待できそうです。

トレンド感が一気に高まるフェイクムートンスリッパ

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

こちらも、SNSを中心に話題を集めている注目のシューズ。履き口にも内側にも使用した、もこもこのフェイクファーが可愛いスリッパは、一点投入するだけでトレンド感アップを狙えそう。スウェットやデニムを合わせたカジュアルスタイルにはもちろん、フェミニンなワンピコーデやきちんと見えするワイドパンツコーデのハズしとして使うのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i