【銚子丸】中とろ、サーモンなどが半額に海老＆びんちょうまぐろ110円の日も...。お得すぎる創業祭は11月1日から開始。

寿司チェーンの「すし銚子丸」と「すし銚子丸 雅」では、2025年11月1日から30日まで「銚子丸創業祭」を開催します（アリオ橋本店を除く）。

平日と土日祝日で変わる「創業祭特別セット」も登場

期間中、平日は「半額祭り」、土日は「110円祭り」、土日祝日は「生ビール 中ジョッキ半額」とお得に楽しめます。また、週替わりで人気のネタが登場するほか、特別セットも用意されます。

お得満載の1か月

■平日半額

・第1週（11月4日から7日）：「オーロラサーモン」2カン（231円）

・第2週（11月10日から14日）：「活〆みやび鯛」2カン（275円）

・第3週（11月17日から21日）：「つぶ貝」2カン（198円）

・第4週（11月25日から28日）：「本まぐろ中とろ」2カン（297円）

■土日限定

・土曜日：「びんちょうまぐろ」1カン（110円）

・日曜日：「海老」1カン（110円）

■土日祝日限定

・「生ビール 中ジョッキ」半額（357円）

■創業祭特別セット

・平日限定「劇団セット 喜び」（968円）...本まぐろ中とろ、北海道産かれい、生海老、いか、いくら軍艦

・土日祝日限定「劇団セット 感謝」（1738円）...本まぐろ大とろ、みやび鯛、活蝦夷あわび、ぼたん海老、うに軍艦

本まぐろ解体ショーを開催

11月1日には、全店舗にすし職人がいる銚子丸ならではの「生本まぐろ解体ショー」でギネス世界記録に挑戦。記録達成に必要な証人者を募集するほか、この挑戦を記念した商品を販売します。

・土日祝日限定「生本まぐろ」3カン（854円）

数量限定です。なお、アリオ橋本店では価格が異なります。

豪華賞品が当たるキャンペーン

さらに11月1日から30日まで、「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」「江戸前すし 百萬石」「Standing 鮨 Bar Yasuke」で「プレゼント総額500万円超え！縁アプリ2周年祭キャンペーン」を開催します。

【最大2万円分の食事券が当たる！食事券プレゼント！】

会計時に会員証を提示するだけで、会計3000円ごとに1口、自動で応募が完了します。

【豪華賞品が当たる！銚子丸・オールスタープレゼント！】

会計1000円ごとに抽選券1枚がたまり、抽選券を使って豪華賞品に応募できます。

【縁ランクをチェック！ランク別プレゼントキャンペーン！】

期間中に来店した縁アプリ会員へ、ランクに応じたクーポンや特別ギフトをプレゼント。

【さらに！複数店舗でクーポンGET！】

期間中の来店履歴に応じて、お得なクーポンがプレゼントされます。

【創業祭記念特別クーポン配布！】

11月1日「寿司の日」と2日「銚子丸の日」の2日間限定で、対象日に利用した縁アプリ会員へ、創業祭記念特別480円割引券を公式アプリに配布します。

会計時にレジでアプリを提示し、会員証の2次元コードを読み取りした人が対象。来店回数にかかわらず1会員1枚までです。

詳細は特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部