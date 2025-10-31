harhaが、新曲「GOODLUCKSTORY」を11月7日にリリースする。

本楽曲は、80年代や90年代を彷彿とさせるオールドサウンドに、harha特有のポップメロ、そしてヨナベの透明感のある歌声が乗ったドライブソング。“ラジオから流れる楽曲をharhaとして表現するなら”をテーマに生演奏にこだわった楽曲で、失恋をテーマに涙を流しながら踊る情景を表している。

また、本楽曲は現在9局のラジオ局でのパワープレイにも選定されている。アニメーションMVも近日公開予定だ。

なおharhaは、2026年3月8日にZepp Shinjuku (TOKYO)にてワンマンライブ『キボウカクメイ』を控えている。

【harha コメント】

・タイトルについて

映画のタイトルのような曲名したくて名付けました。直訳だと幸運な物語ですが、この曲で歌われている別れの後悔に対してささやかな応援を込めてます。スペースがないのはぱっと見アルファベットがただ並んで視認性が悪い状態が、この歌で語られているどこか浮ついていて周りや物事と距離があるような感覚に近いと思ったので、あえて無くしました。

・楽曲や歌詞について

別れの後悔と君がいなくなった心の穴を描きました。うまくいかない別れが多いこの世界で生きる主人公を描いています。いつもよりもテーマが瞬間的な寂しさやネガティブに寄っているので、それを切り取って曲にしようと試行錯誤した結果、少しチルな要素を入れたくてこういう形に落ち着きました。サウンド面でも80’sらしさを求めていつもと違うシンセだったり、楽曲構成など様々な点からアプローチをしました。恐らくトラックだけ聴いたら全く別のアーティストのように聴こえるかもしれません。是非リズムに乗りながら楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）