なぜ私がいるのに、実家の親に頼るの？ 嫁にモヤモヤしていたけど →『思わぬ本音』を聞きホロリ

何かにつけて実家にばかり頼る息子の嫁。最初は「若い人はそんなもの」と気にしないでいましたが、頻度の多さにイライラし始めた70代のフミコさん(仮名)。「私という姑がいるのに……」とモヤモヤする日々でしたが、ある日偶然“嫁の本音”を知ってしまい……。

筆者の知人フミコさんのエピソードです。

実母にばかり頼る嫁

“完璧さ”はときに相手を遠慮させてしまうということをフミコさんは学びました。

知らず知らずのうちに、長年の経験や自信が嫁を遠ざけ、壁を作っていたようです。

嫁の心の奥の思いにもっと早く気づいてあげられていたら、と振り返るフミコさんでした。

【体験者：70代・女性主婦、回答時期：2025年01月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

ltnライター：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。