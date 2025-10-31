カメレオン・ライム・ウーピーパイが、ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）のエンディングテーマとなっている最新曲「Give in」のMVを公開した。

MVは、フォトフレーム越しに独り言のように歌うChi-（Vo）の一瞬を切り取ってつなげた映像に。絵文字と自然、牛舎の牛たちという異なるモチーフのコントラストが映しだされ、カメレオン・ライム・ウーピーパイらしい“手作りの混沌”が宿る、ミニマルでエモーショナルな作品に仕上がっている。なお、今回も撮影から編集までメンバー自身がすべて手がけている。

なお、本楽曲を収録したアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』が、11月19日にリリース。現在CDの予約を受付中で、封入特典としてオリジナルスペシャルステッカーと、12月開催のリリースパーティで使用できる優待チケットが付属する。対象CDショップで購入すると、メンバーがデザインを手がけた先着特典もプレゼントされる。

さらに、同アルバムのリリースを記念し、12月18日に東京 下北沢ADRIFTで開催されるリリースパーティのチケットも現在先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）