10月31日(金)放送 ゲスト：風間俊介・与田祐希・松丸亮吾
【放送日時】
10月31日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン
【ゲスト】風間俊介・与田祐希・松丸亮吾
【番組内容】
ゲストは風間俊介＆与田祐希、そして助っ人に松丸亮吾が参戦！
舞台「ノンレムの窓」vs「ニノさん」2チーム対抗！ひらめきゲームバトル開催！
■モグラたたきかくれんぼ
質問をして答えを絞れ！モグラたたきかくれんぼ！
お題の描かれた12体のモグラの中から、相手が選んだ1体のモグラを最後までたたかずに
11体たたくことができればパーフェクトクリア！
解答チームはどのマスが安全か？それを絞り込める質問をすることがポイント！
質問ができるのは合計で3回まで！相手が選んだモグラをたたいた時点でゲームオーバー！
たたいたモグラの数がポイントとなる。ゲームの鍵を握るのは、ずばり質問力！
果たして、相手の仕掛けたマスを避けパーフェクトクリアなるか！？
■「しりとりファイター」
いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う
しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO
語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
お楽しみに！