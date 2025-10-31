【放送日時】

10月31日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン

【ゲスト】風間俊介・与田祐希・松丸亮吾

【番組内容】

ゲストは風間俊介＆与田祐希、そして助っ人に松丸亮吾が参戦！

舞台「ノンレムの窓」vs「ニノさん」2チーム対抗！ひらめきゲームバトル開催！

■モグラたたきかくれんぼ

質問をして答えを絞れ！モグラたたきかくれんぼ！

お題の描かれた12体のモグラの中から、相手が選んだ1体のモグラを最後までたたかずに

11体たたくことができればパーフェクトクリア！

解答チームはどのマスが安全か？それを絞り込める質問をすることがポイント！

質問ができるのは合計で3回まで！相手が選んだモグラをたたいた時点でゲームオーバー！

たたいたモグラの数がポイントとなる。ゲームの鍵を握るのは、ずばり質問力！

果たして、相手の仕掛けたマスを避けパーフェクトクリアなるか！？

■「しりとりファイター」

いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！

互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う

しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO

語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

■「ひらがな作文ポーカー」

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

お楽しみに！

