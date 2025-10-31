本日の【株主優待】情報 (31日引け後 発表分) 本日の【株主優待】情報 (31日引け後 発表分)



10月31日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＳＭＮ <6185> [東証Ｓ] 決算月【3月】 10/31発表

毎年3月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて8000～2万5000ポイント）を付与する。



三菱倉庫 <9301> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

毎年3月末時点で300株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて1000～9000円相当の電子マネーを贈呈する。ただし、初回の26年3月末に限り、継続保有の要件は設けない。



■拡充／変更 ―――――――――――



スクロール <8005> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

変更点は以下の通り。①100株以上300株未満の株主に一律500円のQUOカードを贈呈、②300株以上1000株未満の区分を新設し、保有株数と保有期間に応じて3000～7500円分の株主優待特典を付与、③1000株以上1万株未満の株主に対し、現行の株主優待特典を一律1000円増額。



サンワテクノス <8137> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

長期保有優待を廃止し、保有株数の区分と優待品（従来はQUOカード）を変更。新制度では3月末時点で100株以上の株主に保有株数に応じて2000～2万円分のデジタルギフトを贈呈する。



京浜急行電鉄 <9006> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

「電車・バス全線きっぷ」と「成田開運きっぷ」の交換制度を新設。また、京急ストアおよびリブレ京成の買い物割引券の相互利用を開始。



京成電鉄 <9009> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

株主優待乗車証との交換商品を拡充するほか、株主優待券におけるスーパーマーケット割引券の利用範囲を拡大する。



ビジネスブレイン太田昭和 <9658> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/31発表

保有株数の区分とQUOカードの金額を変更。100株以上300株未満でQUOカード3000円分、300株以上で5000円分を贈呈する。



株探ニュース

