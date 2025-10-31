乃木坂46“副キャプテン”菅原咲月、20歳の誕生日にインスタ開設 初投稿はシックな1枚
アイドルグループ・乃木坂46の副キャプテンを務める菅原咲月が、20歳の誕生日を迎えたきょう10月31日に公式インスタグラム（satsukisugawara_official）を開設した。
【写真あり】初投稿は大人っぽい魅力 インスタを開設した菅原咲月
菅原の最初の投稿では「乃木坂46 菅原咲月です 20歳のお誕生日に、Instagramを開設しました これからよろしくお願いします」とつづり、笑顔で黒のシックなドレスをまとい、バラを持っている写真を添えた。
ファンからは「お誕生日おめでとう！いつも幸せをありがとう」「待ってたよ〜！おめでとう」「待望のインスタうれしい！」「これから楽しみすぎる」など歓喜の声が寄せられている。
