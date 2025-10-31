10月31日（金）にセリエA男子の第3節が行われ、日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が所属するミラノはアウェーでヴェローナと対戦した。

開幕戦でフルセット勝利を飾ったミラノだが、続く第2節のピアチェンツァ戦ではセットカウント1-3で敗戦。一方、この試合の対戦相手であるヴェローナはここまで2連勝を収めていた。

注目の第1セット、これまでの2試合同様に大塚はスタートからコートに立った。序盤は、ミラノがベルギー代表のオポジットであるフェレ・レガースのサービスエースからブレイクし、前に出る。その後もミラノは、連続のブロックポイントで12-7まで点差を広げる。しかし中盤、徐々に点差を縮めるヴェローナが17-17で同点とする。以降は拮抗した展開になるが、アメリカ代表のセッターであるマイカ・クリステンソンのブロックポイントで、20-21とリードを奪われたミラノは、流れを引き戻せず。最後は大塚のスパイクが相手のOHフランチェスコ・サニのブロックに捕まり、ミラノは第1セットを落とす。

続く第2セットは競った入りとなった。中盤、ブロックポイントで一歩前に出たミラノは終盤までそのリードを保つ。しかし、このセットも20点以降にヴェローナがサービスエースやブロックで流れを握ると、勢いそのままセットを奪取。ミラノは2セットダウンで後がなくなる。

第3セットは序盤からヴェローナが先行する。中盤にかけて点差を広げられたミラノは以降も点差を縮められず。最後はクリステンソンのブロックポイントが決まり、第3セットを制したヴェローナがストレート勝利を収めた。

スタメン出場を果たした大塚だが、アタック効果率は16.67%と伸び悩み、5得点に留まった。ミラノも連敗を喫する悔しい結果となった。次戦、ミラノは11月3日（月）3:30よりモンツァとホームで対戦する。

■試合結果

ミラノ 0-3 ヴェローナ

第1セット 22-25

第2セット 22-25

第3セット 20-25

