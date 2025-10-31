ヘウムの備一真がプルスリーガ第1節の優秀選手に選出！

30日（木）、プルスリーガ（ポーランド1部）が第1節の優秀選手をポジション毎に発表し、リベロの備一真が選出された。

この優秀選手は各節毎に先発選手とリザーブ選手に分けてそれぞれ選出され、最多のノミネートを獲得した選手は、後にレギュラーシーズンのドリームチームに選出されるとのこと。

プルスリーガの編集部は、備を先発メンバーのベストリベロに選び、「興味深い選手がやってきた！この日本人選手は、レシーブでチームメイトを上手くサポートし、5つのポジションから放たれる攻撃をディフェンスし、何度か非常に印象的なプレーを見せた。彼のプルスリーガでの活躍に注目しよう」とコメントしている。

なお、セッターにはポーランド代表のマルチン・コメンダ（ルブリン）、オポジットにはイタリア代表のカミル・リヒリツキ（ザクサ）など、各国の代表チームでも活躍する選手を含めた7選手が選出された。またリザーブ選手にも、アウトサイドヒッターでポーランド代表のウィルフレド・レオン（ルブリン）やドイツ代表のトビアス・ブラント（グダニスク）ら、錚々たる顔ぶれが並んだ。