「ガイコツ強盗はオリの中」“ハロウィン”ガイコツ姿の男車上荒らしで拘束 物議“火事イルミネーション”の家“炎上”も アメリカ
アメリカ・オハイオ州で目撃されたのは、他人の家の玄関から飾りを盗んでいく男。
その飾りは…カボチャです。
10月、アメリカではハロウィーンにまつわる事件やトラブルが相次ぎました。
テキサス州の住宅に現れたのは、ガイコツの柄が入った服を着た男。
車上荒らしです。
すると、別の車のドアを開けることに成功し、車内を物色します。
警察はこの動画を公開。
そのかいあってか、1週間後「ガイコツ強盗を拘束した」と発表。
特徴的な柄のシャツを、男が地元の店で買った様子も公開しました。
一方、ある炎上騒ぎも…。
アメリカ・サウスカロライナ州で目撃されたのは、家の中で真っ赤に燃える炎。
パーティーでの事故か、あるいは放火か…。
実はこれは、ハロウィーンのデコレーション。
家の所有者が火災予防の呼びかけを兼ねて作ったイルミネーションだったのです。
ハロウィーンの演出ということを知らない人たちからの通報が相次ぎました。
ただ、消防には事前に知らされていて、警報器の設置などを呼びかける絶好の機会となりました。