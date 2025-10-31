テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が31日までに、自身が出演する同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0時45分）の公式インスタグラムに登場。外出先で温水洗浄便座が使えないと明かし、コメント欄で激論が展開されている。

同アカウントでは番組の切り抜き動画を紹介。三谷アナが「潔癖で言うと、外でウォシュレット（温水洗浄便座）使えないんですよ」と前置きした上で「中にはすごくギリギリまで設置させている人がいるんじゃないかと思っていて」と理由を説明。三谷アナが温水洗浄便座を使用する際、自分の尻を1度拭き取ってから使用すると告白。同番組MC永野も一緒だと明かし、2人は盛り上がっていた。

この動画のコメント欄は「うんち拭いてからウォシュレットするのがマナーだと思ってた」「外では絶対無理！というか外出先で便座に座れない」「ノズル自体にうんこが乗っているのを見た事があってから、使わない」「そんな事を気にしだしたら、トイレットペーパーも地面に何度も落とされてる可能性高いし、トイレのレバーやドアの取っ手も汚いとかになって外でトイレ行けなくなるよ」などと書き込まれていた。

千葉県生まれの三谷アナは法大卒業後の17年にテレビ朝日入社。これまで「報道ステーション」の気象コーナーや「やべっちF.C.」の進行などを担当。現在は「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」「新日ちゃんぴおん。」「ラブ!!Jリーグ」に出演中。

20年4月から同局のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で2年間の減量企画に挑戦し、目標の10キロ減量に成功。趣味はスポーツ観戦。162センチ。