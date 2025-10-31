新旧「ドライクリスタル」を飲み比べ！飲みごたえに不満だった人は試す価値あり
「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」が9月30日にリニューアル。フードアナリスト・中山秀明さんが、新旧の「ドライクリスタル」を飲み比べ、いったいどのような変化があったのか、その味わいについて深掘りします。
アサヒスーパードライ ドライクリスタル
アルコール成分：3.5%
原材料：麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ、米、コーン、スターチ
スーパードライの躍動感あるうまさを、アルコール分3.5％で実現。
旧「ドライクリスタル」と飲み比べ
「もともと愛飲していた方ならひと口目で『変わった！』と確信できるレベル。それぐらい、同じビールなのに飲み比べると違いがはっきりしています。アルコール度数はそのままですが、明らかに飲みごたえの満足度がアップ。
まず、ひと口目のダイナミズムとミドルで広がる味の厚み、そして余韻でストンと落ちて消えるシャープな辛口感。持ち味だった、雑味のないクリアな飲み口やアルコール度数3.5の軽快さはそのままに、全体的なキレやウマさが上がったと感じます。
ただ、『全く違う』というレベルで別物のビールになったわけではありませんし、数値的にも大差はありません。しかし、本連載の評価軸以外での『厚み』や、『アサヒスーパードライ』特有の『辛口カーブ』の鋭さはかなり大きくクオリティアップしており、それが“おいしさの向上”にあらわれているんですね。 『ドライクリスタル』らしさも、よりはっきりした印象で、さらにファンは増えるのではないでしょうか」（中山氏）
■アサヒスーパードライ ドライクリスタル（新）
キレ：5 コク：1.5 苦み：1.5 甘み：1 香り：1
■アサヒスーパードライ ドライクリスタル（旧）
キレ：5 コク：1 苦み：1.5 甘み：1 香り：1
The post 新旧「ドライクリスタル」を飲み比べ！飲みごたえに不満だった人は試す価値あり appeared first on GetNavi web ゲットナビ.