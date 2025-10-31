¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¾ÊÄ£¤¬Microsoft¤«¤éÃ¦µÑ¤·¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹ÂåÂØÉÊ¤ÎNextcloud¤òºÎÍÑ
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÏ¢Ë®·ÐºÑ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´Ñ¸÷¾Ê(BMWET)¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ëMicrosoft¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Nextcloud¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Nextcloud¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Nextcloud¤Ï¼«¸Ê¥Û¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¤Î¤Û¤«¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÏ¢ÍíÀè¤ÎÆ±´ü¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤Ê¤É¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BMWET¤Ï¤ï¤º¤«4¥«·î´Ö¤ÇNextcloud¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¡¢´ûÂ¸¤ÎMicrosoftÀ½ÉÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Nextcloud¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¾å¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£°Ê³°¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëºÝ¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿Ë¡Åª¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡¢BMWET¤ÏMicrosoft 365¤ÈMicrosoft Teams¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤«¤éÊý¿Ë¤ò´°Á´¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢Microsoft Teams¤Î¤ßÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢Microsoft 365¤ÎÊý¤òNextcloud¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Microsoft Teams¤Ï¡¢³°Éô¤È¤Î²ñµÄ¤Ë°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Nextcloud¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎSendent¤ÈÄó·È¤·¤ÆOutlook¤òNextcloud¤ËÅý¹ç¤·¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Çºî¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Äµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤â¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢BMWET¤Ï¿¦°÷¤Î¶µ°é¤ËÂ¿³Û¤òÅê»ñ¤·¡¢¸¦½¤¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÀ°È÷¤âÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿°Ü¹Ôºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ³°¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬BMWET¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢·³¤¬Microsoft Office¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎLibreOffice¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤·³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³°¹ñ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë³°Éô¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éMicrosoft Office¤òLibreOffice¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥ì¡¼¥¹¥ô¥£¥Ò¡á¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó½£¤â¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Î¿¦°÷¤¬»È¤¦OS¤òWindows¤«¤éLinux¤Ø¡¢Microsoft Office¤òLibreOffice¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
