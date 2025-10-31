レジ横、見逃さないで！！【ファミマ】今食べたい「新作ホットスイーツ」

@ftn_picsレポーターが【ファミリーマート】のレジ横で見つけたのは、安食雄二シェフ監修の新商品！ 9月に登場した第2弾のスイーツも記憶に新しいなか、今回は「新作ホットスイーツ」の登場です。そこで今回は、これからの季節にぴったりな注目スイーツと併せてチェックしたい新作スイーツをまとめて紹介します。

これは期待大！ 温かさを楽しむスイーツ

安食雄二シェフ監修の新商品「紅茶香るアップルフロマージュ」は、サクサクとした食感のりんごフィリングとクリームチーズを、香り深い紅茶風味の生地で包んだホットスイーツ。りんごの甘みと酸味・クリームチーズのコク・紅茶の香り、どれを取っても相性抜群な組み合わせに、期待せずにはいられません。

この美味しさが数量限定なんて……

ふんわりと香る紅茶の匂いに使われているのは、アッサム種の紅茶エキスパウダー。ふわもち食感の生地から漂う紅茶の香りを楽しみながら、とろけるようなクリームチーズとりんごフィリングの風味を堪能できる、ティータイムにぴったりな一品です。ぜひ、温かいコーヒーや紅茶を添えて味わってみてください。

ティラミス好き大歓喜のビッグサイズ

「大きなティラミス」はその名の通り、通常よりも少し大きめな容器にたっぷりと入ったティラミスが特徴です。カップの底にシロップが染みこんだコーヒースポンジを敷き、その上にティラミスムースとホイップクリーム、ココアパウダーを重ねた、王道のティラミスに仕上げています。

ティラミスを存分に堪能できるシンプルさ

実食した@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ほろ苦いコーヒースポンジと軽い口溶けのティラミスムースが相まって文句なしの美味しさ」とのこと。大容量なので最後まで飽きずに食べられるかも気になるところですが、スポンジのほろ苦さとマスカルポーネを使ったクリームのコクが程よい甘さで調和しているため、気付けばぺろりと完食しているはずです。

【ファミリーマート】で絶賛発売中の「新作ホットスイーツ」は、数量限定なので早めのチェックがおすすめ。お近くの店舗に立ち寄った際は、ぜひレジ横のホットスナックコーナーを確認してみてくださいね！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる