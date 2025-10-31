シンガーソングライターのリリー・アレン（４０）が、憧れの有名人と「お近づき」になろうと、わざわざ日本まで足を運んでいたという。２度の結婚歴を持つリリーだが、気になる相手が日本にいると知り、イギリスから飛行機で飛んできたのだそうだ。



【写真】離婚手続き中の夫との２ショット

マガジンとのインタビューでリリーは名前には触れず、次のように明かした。「実は２回くらいやったことがあるんだけど」として、かなり綿密に計画を立てた様子。「すごくあこがれてたセレブがいて、彼のツアースケジュールを見たら日本へ行くと知ったの」「だから、彼と同じフェスティバルにいて、自分が数少ない英語を話せる人の１人になるようにした。そうしたら興味を持ってもらえるんじゃないかと思って」「私がセレブとひとときを過ごしたのは両方とも日本でだった。相手は違うけどね」と語った。



そんなリリーは先日、およそ７年ぶりとなるニューアルバム『ウエスト・エンド・ガール』をリリースしたところだが、その内容が離婚手続き中の夫デヴィッド・ハーバーへの「リベンジ」だという噂については否定している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）