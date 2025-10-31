夢洲駅の「商魂すごい」ミャクミャク、万博閉幕20日後に大阪・新大阪など各駅へ 新グラフィック公開
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の万博閉幕後“初”となる新グラフィックが、11月3日より大阪市内の主要駅に登場することが決まり、「2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」が10月31日に披露した。
【画像】どこへ行くの？ 万博閉幕2日後、ミャクミャクが旅立つ
万博会期中、大阪メトロ夢洲駅のプロモーション動画は、ミャクミャクの
「圧が強い」「商魂がすごい！」とSNSを中心に大きな話題となった。そんなミャクミャクが、今回は「目が合った気がします。グッズでも買います？」「そんなに急がなくても。寄り道しません？」「欲しいでしょ？」と、駅を行き交う人々に語りかけるようなグラフィックで、思わず足を止めてしまうかわいらしさ。
新グラフィックは、新大阪駅や大阪梅田駅をはじめとした大阪市内の主要駅内全7ヶ所と近鉄南大阪線内に、11月3日より順次掲出。
「駅でミャクミャクに出会ったら、ぜひお近くのオフィシャルストアへ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております」と呼びかけている。
■掲出場所
設置場所：阪急 大阪梅田駅（京都線・神戸線 梅田1〜3階壁面パネル）
期間：11月3日〜11月16日
設置場所：Osaka Metro 御堂筋線 新大阪駅
期間：11月3日〜11月16日
設置場所：JR西日本 ターミナルジャンボ（大阪駅桜橋、新大阪駅、天王寺駅、京橋駅）
期間：11月10日〜11月23日
設置場所：近鉄 南大阪線 中づりポスター
期間：11月10日〜11月23日
設置場所：JR西日本 大阪駅桜橋アベニュー
期間：11月17日〜11月30日
