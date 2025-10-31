ミュージカル「『東京リベンジャーズ』ライブ リベミュ祭 東卍ＲＯＣＫ 百花東卍の乱」（１１月３日まで）が３１日、東京・新宿の日本青年館ホールで開幕し、俳優の竹中凌平、北村諒、井阪郁巳、佐藤信長が取材会に出席した。

２０１７年から２２年まで週刊少年マガジン（講談社）で連載された漫画家・和久井健さんによる人気漫画「東京卍リベンジャーズ」が原作。２１年にアニメ、映画、舞台化が実施され、今回は初のライブ演出を実施する。主人公の花垣武道を演じる竹中は「男らしく熱い熱量でお客さんと盛り上がっていけるような作品にしたい」と力を込めた。

約２時間の公演で、楽曲数は３０曲。「（ミュージカル版の曲と）メロディーは一緒だけど歌詞が違うところもある」と混乱することもあるようだが、「ライブとリベミュの相性がいいのか、盛り上がると思います」と自信をのぞかせた。

開幕日のこの日、同作ともなじみ深いハロウィーン。井阪は共演者たちと「（役の格好で）渋谷の街を歩きに行こう」と冗談で話し合ったことなど、和気あいあいとした雰囲気で稽古を行ったことを明かした。