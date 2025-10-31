オードリー春日、娘の“パパ嫌い”発言に苦笑 「ギャグの方向で！」と必死の弁明
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（46）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：45）にSPゲストとして登場。この日のテーマは「思春期子育てのお悩み相談SP」。春日は5歳になる娘との微笑ましいエピソードを披露した。
【写真】オードリー春日、“妻”と笑顔2ショット 橋本マナミが報告
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「5歳ならまだ反抗するとかはないか？」と問われた春日は、「反抗はないけど、口が達者になってきて“パパ嫌い”って言われる」と苦笑い。
ただしその「嫌い」は本気ではなく、春日の大きなリアクションを面白がってのことだという。「『おーい！』とか、ちょっと大げさに返すのを楽しんでるんですよ」と説明する春日だったが、上田からは「いや、それギャグじゃないと思うけどね」と鋭いツッコミ。スタジオは爆笑に包まれ、春日は「ギャグの方向でお願いしますよ！」と必死にフォローしていた。
【写真】オードリー春日、“妻”と笑顔2ショット 橋本マナミが報告
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「5歳ならまだ反抗するとかはないか？」と問われた春日は、「反抗はないけど、口が達者になってきて“パパ嫌い”って言われる」と苦笑い。
ただしその「嫌い」は本気ではなく、春日の大きなリアクションを面白がってのことだという。「『おーい！』とか、ちょっと大げさに返すのを楽しんでるんですよ」と説明する春日だったが、上田からは「いや、それギャグじゃないと思うけどね」と鋭いツッコミ。スタジオは爆笑に包まれ、春日は「ギャグの方向でお願いしますよ！」と必死にフォローしていた。