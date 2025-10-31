女優の吉永小百合が３１日、都内で主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の初日舞台あいさつに共演の佐藤浩市、天海祐希、のん、木村文乃らと登壇した。

女性初のエベレスト登頂に成功した田部井淳子さんの実話を基にした物語で、長年連れ添った夫婦像も描かれる。田部井さんがモデルの多部純子を演じた吉永は今回が１２４本目の映画出演。天候が客足に影響することもあり、前日は天気予報にくぎ付けとなり「次の日のことを思ってドキドキして、胃がしくしくと痛む思いでした。３年くらい前から準備して、一生懸命に作り上げた映画。じっくり楽しんでください」と万感の思いを語った。

タイトルにちなみ、「てっぺんの向こうに〇〇がいる」をテーマにトークを展開。吉永が「てっぺんの向こうに観客の皆様がいる」と回答すると、場内は温かい拍手に包まれた。東京はあいにくの雨模様となり「大変な天気の日に、見に来てくださる方がいらっしゃる。本当にありがたく、うれしく思っております。若い方がご覧になっても楽しいですし、私たち世代の方にも、頑張って生きていこうと思ってもらえる映画です」と呼びかけた。

吉永と夫婦役を演じた佐藤は「まさかまさか、吉永さんと夫婦役を演じる日が来るなんて、思ってなかった」。司会者から「お父様の三國連太郎さんに報告したら、何とおっしゃいますかね？」と質問され、三國さんにそっくりの口調で「『ああ、そう』と言うんじゃないですかね」と答えて笑わせた。純子の山仲間で親友の悦子を演じた天海は「偉大な女性を、偉大な女性が演じた映画が公開になります」と、田部井さんと吉永に敬意を表した。

若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずきらも登壇した。