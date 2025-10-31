10月最終日、ハロウィーンのきょう31日（金）は、西日本から雨が降り出し、次第に東日本へと雨の範囲が広がりました。このあと3連休初日のあす11月1日（土）にかけて、低気圧が急速に発達しながら東・北日本の太平洋側を北上する予想です。

【写真を見る】【あす11月1日の天気】3連休初日は北日本で大荒れ 台風並みの暴風となるおそれも 関東から西は天気回復

1日（土）夜は静岡県付近〜東北南部付近にかけて雨や風が強まり、あす1日（土）は北日本で大荒れとなりそうです。台風並みの暴風となるおそれもあり、交通に影響が出る可能性があります。大雨による土砂災害や、高波にも警戒が必要です。

■あす1日（土）全国天気

北海道と東北は雨や風が強いでしょう。北陸〜山陰の日本海側も寒気の影響で雨が降りやすく、雷雨の所がありそうです。一方、関東から西では天気が回復して日差しが届く見込みです。晴れても午後は急な雷雨にお気をつけください。

■あす1日（土）予想気温

最低気温は15℃以下の所がほとんどでしょう。札幌は8℃、東日本でも内陸を中心に一桁の冷え込みとなる所がありそうです。朝は冷えますが、日中晴れる地域は気温がグッと上がる予想です。最高気温は東京都心で23℃の予想、急に暑くなりそうです。高知や鹿児島は24℃、日差しのもとでは少し汗ばむくらいでしょう。

あす1日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：11℃ 釧路 ：14℃

青森 ：14℃ 盛岡 ：14℃

仙台 ：19℃ 新潟 ：19℃

長野 ：18℃ 金沢 ：18℃

名古屋：21℃ 東京 ：23℃

大阪 ：20℃ 岡山 ：21℃

広島 ：20℃ 松江 ：18℃

高知 ：24℃ 福岡 ：21℃

鹿児島：24℃ 那覇 ：26℃

■風の予想

急速に発達する低気圧の影響で、北日本と東日本では1日（土）は非常に強い風が吹くでしょう。

予想される最大風速（最大瞬間風速）

・北海道 28メートル（40メートル）

・東北 28メートル（40メートル）

・関東甲信 23メートル（35メートル）

■波の予想

北日本では1日（土）は大しけとなり、東日本ではしけとなるでしょう。

予想される波の高さ

・北海道地方 7メートル うねりを伴う

・東北地方 7メートル うねりを伴う

・関東甲信地方 5メートル うねりを伴う

■雨の予想

東日本と北日本では1日（土）にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

予想24時間降水量【1日（土）夕方まで・多い所】

・北海道 150ミリ

・東北 150ミリ

・関東甲信 150ミリ