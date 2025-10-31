【概要】

東洋経済新報社が年4回発行する「会社四季報」。株式投資必携の1冊を28年間も読破している渡部清二氏（複眼経済塾塾長）が解説するシリーズの後編。前編で解説した“3ブロック”に続き、後編では投資判断に欠かせない「損益計算書」「株価チャート」の読み解き方を徹底解説。株価の上昇トレンドへの“大転換点”をどのように見極めるのか？財務情報から企業の状態をどう読み取るのか？四季報読破のプロが多角的な視点でお伝えする。

前編：読破のプロ・渡部清二氏が伝授！会社四季報を読めば「人生が変わる！」

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:29 本編

01:07 Jブロック「損益計算書」

03:31 営業利益率の見方

05:29 本質的な成長は「売上の伸び」

06:28 “伸び率”を出す計算式

08:06 「売上高の伸び率」の評価基準

11:47 「営業利益率」の評価基準

13:49 Nブロック「株価チャート」

14:49 株価チャート活用の3つのポイント

19:14 “大転換点”チャート「ぴょこっと」

21:48 まとめ

【出演者】

渡部 清二（わたなべ・せいじ）

複眼経済塾塾長

1967年生まれ。1990年筑波大学を卒業後、野村証券に入社。個人投資家向け資産コンサルティングに10年、機関投資家向け日本株セールスに12年携わる。野村證券在籍時より「会社四季報」を全ページ読む「四季報読破」を開始。現在は投資経済について学ぶ複眼経済塾・塾長。

吉川 明日香（よしかわ・あすか）

「会社四季報オンライン」編集部長

