「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会を前に、前日会見が行われた。オープニングマッチでは“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンが対戦相手ののオビエルにいきなり頭突きをかまし、乱闘に発展。騒然となった。

計量を終え、フェイスオフとなると、ドラゴンがいきなり頭突きから右拳を繰り出し、オビエルがぐらつく場面も。オビエルも反撃したが、直後にセキュリティに止められた。怒りのオビエルは「これどうなんすか！おかしくないですか！どうなんだよ、答えろよ！」と詰め寄り、椅子を手にし、ヒートアップする場面もあった。

その後会見となり、怒りが収まらないオビエルは「明日こいつぐちゃぐちゃにするんで」と宣告。ドラゴンも「瞬殺する、みんな見とけよ」と応じた。

編集者の箕輪厚介の運転手をしていることでも知られるドラゴン。箕輪氏からの応援については「応援してるっていうけど。試合見にこんから。ちょっと、なんやねんみたいな」と語った。