武道キャスター

スタジオには、気象予報士の平島さんです。

あすからはもう11月ですね。



平島健一気象予報士

はい、高岡古城公園では冬支度が始まりました。



園内には、およそ3万本の樹木があり、そのうちマツやツゲ、ツツジなどおよそ1500本に雪つりや雪囲いが施されます。



きょうは作業員15人が、木の形に合わせて竹を組み、縄でしっかりと固定していました。



武道キャスター

雪つりや雪囲いは、冬の風物詩ですね。





平島気象予報士そうですね。こうした作業は、雪の多い地域で行われますが、富山では特に重要です。というのも、地域によって雪の質が違うんですね。北海道の雪は、気温が低く乾いているため、いわゆる「パウダースノー」と呼ばれる軽い雪です。一方、北陸の雪は水分を多く含んだ重い雪です。そのため、重みで枝が折れたり、木が曲がったりするため、雪つりや雪囲いで樹木を守ってやる必要があります。高岡古城公園管理事務所 放生稔所長「北陸特有のですね、水分を持った重たい雪から樹木を守る、それが一番のメインで。気持ちでは、一本も被害を受けないように一生懸命、雪囲い、雪つりをしていきたいと思っています」高岡古城公園の雪囲いと雪つり作業は、来月初めごろまで続けられるということです。武道キャスターあすから3連休ですが、天気はどうでしょうか。平島気象予報士荒れた天気になり、警報級の大雨の恐れがあります。あすにかけて低気圧が急速に発達しながら本州の太平洋側を北東へ進むため、県内は大気の状態が非常に不安定になります。雨の予想です。きょう夕方からの24時間降水量は多い所で60ミリ、その後の24時間は50ミリ、さらにその後の24時間は80ミリの雨が予想されています。警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害にも注意、警戒してください。あさっては、日本海で新たに低気圧が発生し、北日本付近を通過します。雨と風の予想を見ると、午前中は晴れ間もありますが、午後は次第に雨になるでしょう。武道さんも走る富山マラソンの開催日ですが、雨への対策が必要です。武道キャスター風も心配ですね。平島気象予報士その後、低気圧が東の海上へ進むと、冬型の気圧配置が強まり、上空にはこの時期としては強い寒気が南下します。風も次第に北寄りに変わります。このため、来月3日の予想最高気温は14度と11月下旬並みの寒さとなりそうです。標高1000メートル以上の峠では、雪が降る可能性もあります。武道キャスター3連休を通して雨の予想で大雨の恐れもあるんですね。平島気象予報士また寒暖差も大きくなるので、服装を工夫しながら体調管理に気を付けてください。