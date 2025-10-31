元「恵比寿マスカッツ」26歳女優が体調不良から復帰、11月から活動再開発表「少しずつ」全文
元恵比寿マスカッツで、昨年7月にセクシー女優を引退し、現在はタレント、女優の架乃ゆら（26）が31日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良からの活動再開を発表した。
「9月25日から体調不良により活動を休止し、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で「医師との相談の上、11月より活動を再開することにしました」と発表した。
今後は「これまで通りの活動ではなく、自分の心と体と相談しながらできるペースで少しずつ進んでいくつもりです」と記述。「詳細が決まり次第、改めてお知らせさせてください」とした。
◇ ◇ ◇
以下、発表全文。
【活動再開のお知らせ】
いつも応援してくださっている皆様並びに関係者の皆様へご報告です。
9月25日から体調不良により活動を休止し、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。
その間もたくさんのメッセージやコメントをいただきました。ひとつひとつ全て大切に読ませていただき、本当に励みになっていました。
改めてご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。そして本当にありがとうございます。
医師との相談の上、11月より活動を再開することにしました。ですが、これまで通りの活動ではなく、自分の心と体と相談しながらできるペースで少しずつ進んでいくつもりです。ファンの皆様とお会いできる機会はこれまで以上に限られてしまうかもしれません。ですが、ファンの皆様が集まれる場所を作りたいと考えています。
詳細が決まり次第、改めてお知らせさせてください。
わがままなお願いではありますが、今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです。
いつも本当にありがとうございます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。